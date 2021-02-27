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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا

السبت 27/فبراير/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
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كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت، أن وحدات الحرس الوطني بولايات سوسة، نابل، تونس، جربة، صفاقس والمهدية تمكنت من إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية - في بيان علي الصفحة الرسمية - أنه تم إلقاء القبض على 87 مجتازا للحدود، من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، و8 أشخاص مطلوب القبض عليهم من قبل وحدات أمنية وهياكل قضائية.

وأشار البيان إلى أنه تم حجز مراكب بحرية، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية. وقامت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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