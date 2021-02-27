تونس: إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا

كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت، أن وحدات الحرس الوطني بولايات سوسة، نابل، تونس، جربة، صفاقس والمهدية تمكنت من إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.وأضافت وزارة الداخلية التونسية - في بيان علي الصفحة الرسمية - أنه تم إلقاء القبض على 87 مجتازا للحدود، من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، و8 أشخاص مطلوب القبض عليهم من قبل وحدات أمنية وهياكل قضائية.وأشار البيان إلى أنه تم حجز مراكب بحرية، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية. وقامت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.