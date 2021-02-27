«المؤتمر» يمنح أعضائه حرية الترشح على لجان «الشيوخ»

أكدت إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ والقيادية بحزب المؤتمر، إن الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، منح لممثلي حزبه بمجلس الشيوخ حرية اختيار اللجان التي يريدون الانضمام لها والترشح على تشكيل هيئات مكاتبها، مشيرًة إلى أنها اختارت الانضمام للجنة الشئون الخارجية أو الشئون العربية باعتبار أنها سبق ومثلت مصر في المحافل الدولية كالكونجرس والبيت الأبيض لرسم الصورة الصحيحة لمصر بعد 30 يونيو وباعتبارها أستاذه بكلية الألسن.وأعلنت عضو مجلس الشيوخ، والقيادية بحزب المؤتمر، في تصريحات لـ" الدستور"، أن الهيئة العليا لحزبها ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا للاستقرار بشكل نهائي على أسماء مرشحيه لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس السيوخ والمزمع إجراء الانتخابات عليها في السابع من مارس المقبل.