كازاخستان تقدم مساعدات طبية لفلسطين لمواجهة كورونا

أعلنت كازاخستان، في إطار رئاستها مؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA)، تقديم مساعدات طبية لدولة فلسطين، بجانب العراق وأفغانستان، وذلك لمواجهة فيروس "كورونا".وشارك في المراسم الرسمية التي أقيمت بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم أمس الجمعة، النائب الأول لوزير الخارجية "شحرات نوريشيف"، والمدير التنفيذي للأمانة العامة لـ(CICA)، ومدير مؤسسة "خلق" (HALYK) الخيرية، وسفير دولة فلسطين لدى كازاخستان منتصر أبوزيد، والقائم بالأعمال الأفغاني، والقائم بالأعمال العراقي المؤقت.وقُدمت المساعدات الخيرية من قبل المؤسسة الخيرية الكازاخستانية "خلق"، والتي أسستها "دينارا كوليبايف"، نجلة الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان "نور سلطان نازارباييف".وقال نوريشيف، خلال المراسم الرسمية التي أعدت بهذا الخصوص، إن بلاده تقدم مساعدات إنسانية للدول الصديقة، في إطار بناء إجراءات الثقة لـ(CICA)، المتعلق بـ"الأمن الوبائي والصحة العامة والأدوية"، ما يؤكد الحاجة الخاصة للدعم المتبادل في المجتمع الدولي.بدوره، تقدم السفير أبوزيد بالشكر لكازاخستان على هذه اللفتة الكريمة، مشيرا إلى أن شركة اتحاد المقاولين الـ(CCC) ستتكفل بشحن الأدوية من كازاخستان إلى فلسطين عبر المملكة الأردنية الهاشمية.