رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق أكبر مدينة في نيوزيلندا عقب اكتشاف إصابة بكورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 12:16 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم السبت، فرض إغلاق لمدة أسبوع في مدينة أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعد اكتشاف حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما ستخضع باقي أجزاء البلاد لقيود أقل صرامة.

وقالت أرديرن - خلال مؤتمر صحفي - إن قيود المستوى الثالث ستدخل حيز التنفيذ في أوكلاند اعتبارا من الساعة 6 صباح غد الأحد ولمدة 7 أيام، فيما ستخضع باقي البلاد لقيود المستوى الثاني التي تحد من التجمعات، بحسب ما نقلته صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) النيوزيلندية.

وأوضحت أن الأماكن العامة ستغلق لمدة سبعة أيام في أوكلاند، فيما يحظر على الأشخاص التجمع خارج فقاعات، كما ستلغى جميع الفعاليات الرياضية، وطلبت من سكان المدينة العودة للعمل من المنزل وألا يذهب الأطفال إلى المدرسة.

يأتي ذلك بعد اكتشاف حالة إصابة محلية بكوفيد -19 في المدينة اليوم غير معروفة المصدر، وتعود لشخص ذهب إلى الطبيب بعد ظهر أمس لإجراء اختبار كوفيد- 19 ثم ذهب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد ذلك، الأمر الذي وصفته أرديرن بـ"المحبط".

واجتمع مجلس الوزراء اليوم بعد اكتشاف الحالة الجديدة، بحسب الصحيفة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 27-2-2021

طلاب أولى ثانوي يبثون «لايف» من اللجنة: «السيستم وقع» (فيديو)

الصور

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة