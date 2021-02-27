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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدا.. «إسكان النواب»" تناقش مقترحات اشتراطات البناء وطلبات إحاطة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:14 م
المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور
عائشة حسن
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قال المهندس إيهاب منصور، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة عدد من الملفات أهمها مناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات المياه والصرف الصحي في بعض القرى، بجانب مناقشة ملف اشتراطات البناء الجديدة، بالتعاون مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء في اجتماع لاحق لاجتماع اللجنتين.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاجتماع سيتضمن بحث الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنتين على مدار الفترة الراهنة ومراجعتها وعرض الخطوط الرئيسية والملامح التي تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير الذي حضره هيئة مكتب اللجنتين.

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