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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي العماني: ارتفاع قيمة الودائع الخاصة بالبنوك التجارية بنسبة 10.8%

السبت 27/فبراير/2021 - 12:14 م
المركزي العماني
المركزي العماني
وكالات
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ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 8ر10 % لتصل إلى 14 مليارا و441 مليون ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و4ر31 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل وبلغت قيمتها 4 مليارات و6ر828 مليون ريال عماني، وودائع التوفير وبلغت قيمتها 5 مليارات و7ر362 مليون ريال عماني، وودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 3 مليارات و3ر976 مليون ريال عماني.

وأوضحت النشرة، بحسب وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 12 مليارًا و4ر884 مليون ريال عماني و5ر1556 مليون ريال عماني بالعملات الأجنبية.

وذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت في ديسمبر الماضي 9ر7 % في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 9ر6 % وبلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 8ر108%.

كما بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 2ر13 % في حين بلغت نسبة القروض بالعملة الأجنبية الى إجمالي القروض 2ر18%، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 1ر8 %، أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 4ر12 %.

وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 8ر26%، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 8ر24% في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 4ر4 %.

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