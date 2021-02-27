«أنا قتلت مراتي».. يخنق زوجته ويحرر محضرا في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت شمالي قنا، على جثة ربة منزل، بها آثار ضرب وخنق بقرية الخوالد.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع آمورة عبدالعال عبد المبدي، 24 عاما، ربة منزل، بها آثار ضرب وخنق، داخل منزلها بقرية الخوالد في أبوتشت.تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، تحت إشراف اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بقنا، أن المتهم في الواقعة زوجها "بهاء.ا"، 31 عاما، خنق زوجته التي تزوجها منذ 6 أشهر وحامل في شهرين لمروره بحالة نفسية.وأوضحت التحريات، أن المتهم بعد التعدي على زوجته بالضرب والخنق، أغلق غرفة النوم، وذهب إلى مركز الشرطة، قائلا: أنا قتلت مراتي "، وانتقلت قوة أمنية إلى منزل المتهم، وعثروا على جثة الزوجة داخل غرفة النوم.