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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 682 منشأة في القليوبية خلال يناير

السبت 27/فبراير/2021 - 12:08 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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قالت إيمان السيد شحاتة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، بإجراء قياس مستوى المهارة لـ 1528 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1982 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة.

كما قامت المديرية بتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 8 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وإصدار 3 تراخيص عمل الاجانب.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 682 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 219 محضرا، كما تم التفتيش على 56 منشأة يعمل بها 18 طفلا وتم إنذار 9 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 217 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 133 محضرًا، وتم عقد 3 ندوات توعية، وبحث 57 شكوى في نفس المجال.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 191 شكوى، تم تسوية 36 منها وديا، وإحالة 37 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، ومازالت هناك 74 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الإنتهاء من تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات، فضلًا عن انتهاء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 16 متدربا.

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 380 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.

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