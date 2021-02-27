بينهم 30 من ذوي الهمم.. تعيين 2577 شابا بالقليوبية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2577 شابا، من بينهم 30 من أصحاب الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 6559 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 840 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وقال الوزير، إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 12 ألف جنيه لـ13 عاملا، منها 6 منح مولود، و3 زواج، ومنحة وفاة، و3 رعاية صحية لـ3 عمال، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19400 عاملا.