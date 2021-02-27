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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المخدرات بالإسكندرية

السبت 27/فبراير/2021 - 12:02 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة 480 طربة حشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن مباحث تأمين الطرق والمنافذ من ضبط 480 طربة من المخدرة حشيش بحوزة عاطلين.

كشفت التحقيقات أثناء تواجد المقدم نعمان أبو السعد، رئيس مباحث وحدة تأمين الطرق والمنافذ، تمكن النقيب إسلام الفخرانى معاون مباحث تأمين الطرق والمنافذ من ضبط عاطلين، من محافظة الإسماعيلية، حال تواجدهما بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وبتفتيشهما تم ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش، وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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