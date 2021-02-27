الإمارات تؤيد موقف السعودية بخصوص التقرير الأمريكى حول مقتل خاشقجى

أكدت الخارجية الإماراتية دعمها لموقف السعودية من التقرير الأميركي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأكدت الوزارة في بيانها على أن الإمارات تعرب عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، وتابعت: نعلن عن وقوفنا التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، مؤكدة على رفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي للتدخل في شؤون المنطقة، ومؤكدة على دور السعودية الرئيسي في محور الاعتدال العربي.يأتي هذا فيما أيدت كلا من الكويت والبحرين البيان السعودي.وأصدرت السعودية، بيانا، علقت من خلاله على التقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية.وأفادت وزارة الخارجية السعودية، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.وأضافت أن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.