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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تحصل 176 ألف مستحقات مصري في إيطاليا

السبت 27/فبراير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا نجح في تحصيل باقي المستحقات المالية للعامل المصري "م.أ.م.ه" من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصري من الفيوم ويدعى "ك.ع.س. أ." بلغت 4000 يورو، أي ما يوازي 176 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا بمتابعة شكوي العامل المذكور من محافظة الدقهلية لحصوله على تأخر مستحقاته المالية لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى مجدي سيد حسنين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة والتواصل المستمرة مع صاحب العمل المذكور استطاع المكتب حل النزاع بينهما وديا، حيث قام صاحب العمل بسداد 2000 يورو للعامل فورا وتعهد عبارة عن سداد 2000 يورو خلال مارس 2021.

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة المصرية متمثلة فى مكتب التمثيل العمالى على سرعة الاستجابة لشكواه.


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