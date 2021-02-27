رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

السبت 27/فبراير/2021 - 12:00 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
طباعة
استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6067 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و42 طنا؛ تشمل: 7432 طن فوسفات و13600 طن يوريا و1410 أطنان رمل و5600 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80 ألفا و409 أطنان؛ تشمل: 33748 طن ذرة و7950 طن خردة و1313 طن خشب زان و7796 طن فول و4585 طن عدس و3500 طن حديد و900 طن زيت طعام و20617 طن قمح.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 825 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وسنغافورة وسلوفينيا وإيطاليا وروسيا وأمريكا والصين وإنجلترا وهونج كونج وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 435 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86 ألفا و531 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88 ألفا و858 طنا، كما غادر قطار مكون من 24 عربة بعد أن أفرغ 24 حاوية 40 قدما، قادما من الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-2-2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

الصور

image description

جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى