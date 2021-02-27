تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6067 شاحنة.وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و42 طنا؛ تشمل: 7432 طن فوسفات و13600 طن يوريا و1410 أطنان رمل و5600 طن كوارتز.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80 ألفا و409 أطنان؛ تشمل: 33748 طن ذرة و7950 طن خردة و1313 طن خشب زان و7796 طن فول و4585 طن عدس و3500 طن حديد و900 طن زيت طعام و20617 طن قمح.وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 825 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وسنغافورة وسلوفينيا وإيطاليا وروسيا وأمريكا والصين وإنجلترا وهونج كونج وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 435 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86 ألفا و531 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88 ألفا و858 طنا، كما غادر قطار مكون من 24 عربة بعد أن أفرغ 24 حاوية 40 قدما، قادما من الإسكندرية.