تداول الامتحان الإلكتروني لـ «أحياء أولى ثانوي» (صور)

تداولت صفحات السوشيال ميديا "التليجرام، الفيس بوك" صورا من الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.كان قد كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن مصير طلاب الصف الأول الثانوي، الذين لم يتمكنوا من دخول على سيستم الامتحان فى الوقت المحدد التاسعه صباحًا.وأكد المصدر، أن الوزارة أبلغت مديريات التعليم، انه تم تقرر مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي حتى 12 ظهرًا.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.