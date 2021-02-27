وزير التموين يؤجل جولته بالشرقية لبعد صلاة الجنازة على «عبد الباري»

قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي تأجيل جولته في محافظة الشرقية إلى بعد حضور صلاة الجنازة على الدكتور خالد عبدالباري، الرئيس الأكاديمي لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق.وكان من المقرر أن يتواجد في أول نقطة تغطية الساعة 10:30 صباحا، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والتموينية بمحافظة الشرقية.وستشيع الجنازة ظهر اليوم السبت، بمقابر الأسرة بمنطقة "الروبيكي" بالعاشر من رمضان.