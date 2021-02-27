رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف إعلامي عراقي

السبت 27/فبراير/2021 - 12:57 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
عادل عبد العال
طباعة
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، لجلسة 6 مارس المقبل لحضور الفنانة رانيا يوسف بشخصها.

ونصت الدعوى، التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه "مع الفارس"، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

موضوعات متعلقة

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى