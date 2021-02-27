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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يكشف ارتفاع حالات الانتحار في تركيا تحت حكم أردوغان

السبت 27/فبراير/2021 - 11:56 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف تقرير صادر عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أن 65 مواطنًا على الأقل ينتحرون أسبوعيًا بعد دخول حزب العدالة والتنمية الحاكم للحكم الرئاسي، حسبما ذكرت صحيفة جمهوريت المعارضة اليوم السبت.

وربطًا بين معدلات الانتحار المتزايدة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعد اعتماد نظام الحكومة الرئاسية في تركيا، وجد تقرير حزب الشعب الجمهوري أن معدلات الانتحار قد زادت بنسبة 48 في المائة بموجب حكم حزب العدالة والتنمية. لأسباب اقتصادية، ارتفعت حالات الانتحار بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019.

أصبح حزب العدالة والتنمية، الذي تأسس في عام 2001 تحت قيادة رجب طيب أردوغان، هو الحاكم بعد انتخابات نوفمبر 2002 في تركيا في أعقاب التعديل الدستوري في عام 2017.

وكشف التقرير الصادر عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه بينما انتحر 2301 شخصًا لأسباب مختلفة في عام 2002، ارتفعت الأرقام إلى 3406 في عام 2019.

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