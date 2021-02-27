جامعة الزقازيق تنعى رئيسها السابق: أفنى حياته فى خدمة الناس

نعت جامعة الزقازيق برئاسة د.عثمان شعلان، الدكتور خالد حسن عبد الباري الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري، والرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، ورئيس جامعة الزقازيق السابق.وتقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان.