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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الزقازيق تنعى رئيسها السابق: أفنى حياته فى خدمة الناس

السبت 27/فبراير/2021 - 11:53 ص
الدكتور خالد حسن
الدكتور خالد حسن عبد الباري
سارة الوردانى
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نعت جامعة الزقازيق برئاسة د.عثمان شعلان، الدكتور خالد حسن عبد الباري الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري، والرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، ورئيس جامعة الزقازيق السابق.

وتقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان.

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