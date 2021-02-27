اليونان تدعو أوروبا لموقف أكثر صرامة تجاه تركيا

دعت اليونان الاتحاد الأوروبي إلى اتباع سياسة أكثر صرامة تجاه تركيا، بعد أن شهد العام الماضي تصاعد التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في منتدى افتراضي حول السياسة الخارجية اليونانية: إن الخوف من العقوبات الأوروبية جعل أنقرة تهدأ من استفزازاتها في النصف الثاني من عام 2020، مما فتح الطريق في النهاية لاستئناف الاتصالات الاستكشافية بين الجارتين على بحر إيجة، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.وقال ديندياس: "إذا سألتني عما إذا كنا راضين، فسأخبرك أننا نريد أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة بشأن تركيا".وأضاف: "الاتحاد الأوروبي هو اتحاد يضم 27 دولة، لحسن الحظ، يعمل على أساس الإجماع. لكن في بعض الأحيان، تحل المصلحة الوطنية محل المصلحة الأوروبية. لكنه لا يزال أداة قوية للغاية، وربما أقوى أداة لدينا".وفي يناير الماضي وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق العقوبات الإضافية على تركيا، التي تم الاتفاق عليها في قمة ديسمبر الماضي.