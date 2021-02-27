«السيستم» يقلق طلاب أولى ثانوي بالإسماعيلية.. والمراقبون يهدئونهم

شهدت بعض لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، حالة من الاستياء بين طلاب الصف الأول الثانوي، لضعف شبكة الإنترنت في المحافظة أثناء آداء الامتحانات.ورصدت غرفة عمليات ديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، تعطل سيستم آداء امتحاني اللغة العربية والآحياء للصف الاول الثانوي، وسط استياء الطلاب وتوترهم.وتدخل المراقبون باللجان الامتحانية لتهدئة الطلاب، مؤكدين لهم احتساب وقت بدء الامتحانات من وقت فتح الطالب للمنصة، وليس من 9 صباحا كما كان مقررا، حتى يأخذ الطالب وقته كاملا.من جهته، ترأس الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية.وشهدت المدارس علي مستوى محافظة الإسماعيلية، إجراءات احترازية غير مسبوقة وسط تنبيهات من الإدارات أهمها الحضور في اليوم الأول الساعة 8 صباحا وارتداء الكمامة إجباريا لجمبع الطلاب والمعلمين، وعدم الدخول بالموبايل نهائيا والالتزام بالزي المدرسي، ومنع الدخول بكتاب المدرسة لنفس المادة أو صورة منه، عدم دخول أولياء الأمور نهائيا، الالتزام بالدخول من البوابة الرئيسية.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.