رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد جمهورية الكونغو بعد الانكماش

السبت 27/فبراير/2021 - 11:49 ص
النقد الدولي
النقد الدولي
وكالات
طباعة
أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد جمهورية الكونغو سيعاود تحقيق نمو ليصل إلى 2ر0 % العام الجاري بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 8 % في 2020.

وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أنه في الوقت الذي جرى فيه إلغاء تدابير مكافحة جائحة فيروس كورونا العام الجاري، ستستمر عوامل مثل المتأخرات المحلية ومظاهر الضعف الهيكلي في إعاقة تحقيق نمو في القطاع الاقتصادي غير النفطي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحية أخرى، تحسن وضع العجز الأولي في القطاع غير النفطي ليصل إلى 15 % فيما استقرت العائدات غير النفطية.

ولكن يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 17 في المئة العام الجاري جراء الإنفاق للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة.

ويتوقع أن يؤدي التحسن في عائدات النفط هذا العام إلى تعزيز الوضع المالي الإجمالي، وتحقيق فائض.

أما بالنسبة للدين العام، يتوقع صندوق النقد أن يصل إلى 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، بفضل مبادرة تعليق خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 27-2-2021

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

الصور

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة