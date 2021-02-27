النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد جمهورية الكونغو بعد الانكماش

أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد جمهورية الكونغو سيعاود تحقيق نمو ليصل إلى 2ر0 % العام الجاري بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 8 % في 2020.وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أنه في الوقت الذي جرى فيه إلغاء تدابير مكافحة جائحة فيروس كورونا العام الجاري، ستستمر عوامل مثل المتأخرات المحلية ومظاهر الضعف الهيكلي في إعاقة تحقيق نمو في القطاع الاقتصادي غير النفطي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.من ناحية أخرى، تحسن وضع العجز الأولي في القطاع غير النفطي ليصل إلى 15 % فيما استقرت العائدات غير النفطية.ولكن يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 17 في المئة العام الجاري جراء الإنفاق للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة.ويتوقع أن يؤدي التحسن في عائدات النفط هذا العام إلى تعزيز الوضع المالي الإجمالي، وتحقيق فائض.أما بالنسبة للدين العام، يتوقع صندوق النقد أن يصل إلى 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، بفضل مبادرة تعليق خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين.