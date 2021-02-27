رئيس جامعة القاهرة: وزعنا 20 ألف تابلت لإجراء الامتحانات «أونلاين»

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة تتم بالتبادل بين الكليات لتجنب الزحام وضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لكلية طب قصر العيني، أن الجامعة خلال أغسطس الماضي عدلت 1325 لائحة دراسية للسماح بإجراء الامتحانات "أونلاين".وأوضح، أن الجامعة منحت الطلاب الحق في اختيار آلية إتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء "أونلاين" أو حضوريا، لافتا إلى أن هناك عدد من الكليات تجرى الامتحانات "أونلاين" والأخرى فصلت إجرائها حضوريا.وأشار الخشت إلى أن جامعة القاهرة تراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الامتحانات، خاصة وأن الجامعة تمتلك الخبرة من تجربة إتمام امتحانات نهاية العام الجامعى الماضى لطلاب السنوات النهائية.وذكر أن هناك فرصة ثانية للطلاب المعتذرين عن الامتحانات بموجب عذر مقبول، وللطلاب الممتحنين "أونلاين".وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وزعت 20 ألف تابلت على الكليات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجامعة تمتلك أكبر منصة تعليمية ذكية على مستوى العالم تضم مجموعة من المكونات والتطبيقات العالمية على أعلى مستوى، وتم تجهيز قواعد البيانات لطلاب الجامعة خاصة وأنها تضم نحو 270 ألف طالب، مؤكدا أن التعليم الإلكتروني ليس رفع محتوى رقمي ولكنه تعليم تفاعل بين الطالب وأستاذ المادة.