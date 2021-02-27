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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: إعطاء 19.9 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 12:19 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء ما مجموعه 9. 19 مليون جرعة لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 في المملكة المتحدة، ويقدر متوسط معدل التطعيم في المملكة المتحدة بـ349 ألفًا و781 جرعة في اليوم.

ووفقا لهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق إعطاء جرعتين لـ75% من السكان 7 أشهر.

كانت حملة التطعيمات قد بدأت منذ حوالي 10 أسابيع في المملكة المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 18. 4 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات 122648.

ومر عام و4 أسابيع منذ أن تم الإبلاغ عن أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، وماإذا كان يتم إعطاء جرعة واحدة أو جرعتين.

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