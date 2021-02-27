رغم تفشى كورونا.. تركيا تفتح المدارس فى أنقرة وإسطنبول أول مارس

أعلنت السلطات التركية في مدينتي أنقرة وإسطنبول، عن بدء فتح المدارس في أول مارس المقبل، وذلك للمدارس الابتدائية التركية اعتبارًا من بداية مارس المقبل، وفقا لما نقله موقع «تي آر تي» التركي.ووفقًا للموقع التركي فإنه اعتبارًا من 1 مارس سيتم اتخاذ خطوات جديدة في مؤسسات التعليم والتدريب تماشيًا مع القرارات التي سيتم اتخاذها في مجلس الوزراء الرئاسي مطلع الشهر المقبل، وذكر الموقع أن التعليم وجهًا لوجه سيبدأ اعتبارًا من 2 مارس في جميع مستويات المدارس الإبتدائية، بالإضافة إلى الصفين الثامن والثاني عشر.يأتي هذا في الوقت الذي ما زالت أعداد الحالات الجديدة المصابة بكورونا في ازدياد، حيث أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، تسجيل 9.205 إصابة جديدة في تركيا بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك من أصل 128.387 فحص.وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 649 حالة مرضية مصابة بالفيروس (الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات إلى 2 مليون و683 ألفًا و971 حالة.