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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: مد فترة امتحان «عربي أولى ثانوي» لتعويض الطلاب

السبت 27/فبراير/2021 - 12:11 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن مصير طلاب الصف الأول الثانوي، الذين لم يتمكنوا من الدخول على سيستم الامتحان فى الوقت المحدد التاسعة صباحًا.

وأكد المصدر أن الوزارة أبلغت مديريات التعليم بأنه تقرر مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي حتى 12 ظهرًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم احتساب وقت الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام من وقت دخول الطالب على منصة الاختبار الإلكتروني وليس من التاسعة صباحًا، وذلك بعد فشل بعض الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لأداء الامتحان.

من جانبها، علقت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أزمة سقوط سيستم امتحان الصف الأول الثانوي فى أول امتحان إلكتروني بالفصل الدراسي الأول، بأن مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم يعمل على حل المشكلة التقنية التي تسببت في تعطل دخول طلاب على منصة الامتحان.

وأكدت رئيس قطاع التعليم العام، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم، أنه جارٍ الانتهاء من المشكلة، مؤكدة أنها حدثت في محافظتين أو 3 على الأكثر.

وأضافت «شاهين» أنه سيحسب للطلاب زمن الامتحان من وقت الدخول على منصة الامتحان فعليا، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض الطلاب عن هذا الوقت.

جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.

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