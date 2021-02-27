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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

امتحانات أولى ثانوي.. تسجيل استماره التقدم للامتحان الالكتروني 2021

السبت 27/فبراير/2021 - 01:18 م
امتحانات
امتحانات
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يهتم الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن بالبحث عن تسجيل استماره التقدم للامتحان الالكتروني 2021، وقد تصدرت محركات البحث الشهيرة وعلى رأسها جوجل، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة، وخاصة مع قرب موعد امتحانات الصف الأول الثاني، وسنوات النقل.

وتم باب التسجيل يوم 15 ديسمبر الماضي 2020، وذلك بهدف تدريب الطلاب على اجتياز الامتحانات التجريبية الإلكترونية.

وتوفر الدستور لقراءها كيفية تسجيل استماره التقدم للامتحان الالكتروني 2021.

تسجيل استماره التقدم للامتحان الالكتروني 2021

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الآتي للتسجيل في الامتحانات من هنا

وقبل الدخول على الرابط ينبغي ضرورة أن يكون للطالب بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص به حتى يتمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها.

وبعد ذلك يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات الرسمية المتعلقة به من الاسم رباعي، اسم المدرسة، الرقم السري، والمحافظة، ومديرية التعليم التابع لها، وتاريخ الميلاد ورقم التليفون والنوع ووظيفة ولي الأمر والشعبة سواء أكان شعبة أدبي أو شعبة علمي علوم أو شعبة علمي رياضة.

البريد الإلكتروني الموحد

ويشار إلى أن التسجيل الإلكتروني، بداية من العام الدراسي الجديد 2020- 2021، سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يستطيع الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

شكل امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم الشكل النهائي لامتحانات الصف الأول الثانوي، بعد تعدد الآراء حوله، وتخفيض عدد الأسئلة بعد أن وصلت لـ 30 سؤلا، حيث قررت أن تتتراوح الأسئلة بين المواد من 15 سؤالا إلى 20 سؤالا في مختلف المواد.

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021 (dostor.org)

وبعد نشر رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي، تتضمن المواد وأسئلتها للقسمين الأدبي والعلمي، الآتي: اللغه الثانية (فرنساوي،إيطالي،ألماني،أسباني) أصبحت 15 سؤالا، وأما مادة الكيمياء: 10 أسئلة، والأحياء 10 أسئلة، ومادة الفيزياء 10 أسئلة، بينما استقر عدد الأسئلة في مادة الرياضيات 20 سؤالا، والفلسفة للقسم الأدبي 10 أسئلة، والجغرافيا 10 أسئلة، وأخيرًا مادة التاريخ 10 أسئلة.

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