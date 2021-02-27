امتحانات أولى ثانوي.. تسجيل استماره التقدم للامتحان الالكتروني 2021

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021 (dostor.org)

وبعد نشر رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي، تتضمن المواد وأسئلتها للقسمين الأدبي والعلمي، الآتي: اللغه الثانية (فرنساوي،إيطالي،ألماني،أسباني) أصبحت 15 سؤالا، وأما مادة الكيمياء: 10 أسئلة، والأحياء 10 أسئلة، ومادة الفيزياء 10 أسئلة، بينما استقر عدد الأسئلة في مادة الرياضيات 20 سؤالا، والفلسفة للقسم الأدبي 10 أسئلة، والجغرافيا 10 أسئلة، وأخيرًا مادة التاريخ 10 أسئلة.