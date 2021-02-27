رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال امتحانات البكالوريوس بكلية الهندسة

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس لطلاب كلية الهندسة، وتم التأكيد علي كافة الاجراءات الاحترازية والتعقيم وقياس درجة الحرارة والتباعد الاجتماعي أثناء دخول الطلاب للجان الامتحانات وداخل اللجان.والجدير بالذكر أن الامتحانات تجري على فترتين صباحية من الساعة التاسعة ومسائية من الساعة الواحدة، كما شهدت عملية دخول الطلاب انسيايبية كبيرة وعدم وجود أي تزاحم نظرًالإعلان أماكن اللجان الامتحانية للطلاب على المواقع الإلكترونية ووضع اللافتات الإرشادية في مختلف المداخل.وشهدت عدد من الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الزقازيق اليوم انطلاق اعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث انطلقت أعمال الامتحانات في التاسعة صباح اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة، متمثلة فى ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعى.