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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة البحرالأحمر: غلق 5 منشآت برأس غارب لعدم وجود تراخيص

السبت 27/فبراير/2021 - 11:37 ص
غلق
غلق
علي عواد
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن غلق إداراي لـ 5 منشآت بمدينة رأس غارب لعدم وجود تراخيص، وذلك خلال حملة تفتيشية علي منافذ بيع وتداول الاغذية بمدينة رأس غارب شمالي المحافظة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم شن عدة حملات تفتيشية علي منافذ بيع وتداول الاغذية برأس غارب تنفيذًا تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حيث تم تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان له، أنه تم المرور على عدد 59 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 208 كيلو أغذية متنوعة و31 لتر عصائر لتغييرها في الخواص الطبيعية وتم تحرير 40 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق إدارى لـ5 منشآت برأس غارب والغردقة لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم سحب 78 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مؤكدا علي أستمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

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