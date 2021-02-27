مدير خزان سد الروصيرص في السودان يكشف مخاطر «النهضة»

قال مدير خزان الروصيرص في السودان، المهندس حامد محمد علي، إن غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة بسبب رفض الجانب الاثيوبي سيؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على تشغيل خزان الروصيرصن وفقا لما نقلته صحيفة التغيير السودانية اليوم السبت.وسد الروصيرص الواقع في ولاية النيل الازرق قد تم تشييده في عام 1952 م، لتخزين المياه من نهر النيل الأزرق لاستخدمها في ري الأراضي الزراعية. وجرت تعديلات لاحقة عليه لتعليته اكتمل آخرها بمقدار عشرة أمتار في مطلع سنة 2013م، مما زاد من قدرته على توليد الكهرباء المائية.وأشار علي إلى أن الخزان يعتمد في تشغيله على ايراد النهر الطبيعي والآن سيعتمد على كميات النهر الواردة من سد النهضة وبالتالي غياب اتفاق ملزم ومرضي لجميع الجهات سيشكل خطورة كبيرة.ونوه علي، إلى أهمية خزان الروصيرص الانتاجية والاقتصادية للسودان التي تتمثل في ري المشاريع الزراعية على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي وانتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الثورة السمكية وزراعة الجروف عند انحسار المياه في بحيرة الخزان في فترة الصيف، كما يوفر الخزان العديد من الوظائف ويساهم في تنمية منطقة جنوب النيل الأزرق.