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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة شقة بالتجمع

السبت 27/فبراير/2021 - 12:06 م
حبس خادمة
حبس خادمة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ من داخل شقة بنطاق قسم شرطة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة هي "ن.خ" 32 سنة خادمة وقامت بسرقة مبلغ 500 دولار و30 ألف جنيه، من داخل شقة تتردد عليها لتنظيفها، وأقر المجنى عليه بأنه تفاجأ باختفاء المبلغ المالى فور انتهائها من عملها وخروجها، فيما أنكرت المتهمة ارتكاب الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من " م.ع" يفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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