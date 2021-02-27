ضبط 10 مكامير فحم مخالفة لقانون حماية البيئة بالقليوبية

تمكنت مباحث شرطة المسطحات فى القليوبية خلال حملة مكبرة من ضبط عدة أنشطة مخالفة للبيئة وضارة على الصحة العامة، منها مكامير مخالفة للاشتراطات البيئية، ومصنعان يمثلان خطرا على البيئة والصحة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور، رئيس شرطة المسطحات فى القليوبية، يفيد بقيام حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى وإدارات البيئة.أسفرت الحملة عن ضبط 10 مكامير فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية والمواد والمخلفات الخطرة، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين، والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.كما تم ضبط مصنعين دون ترخيص يمثلان خطرا على الصحة العامة، ضبط بهما 4982 كرتونة منظفات و700 كرتونة سجائر دون بيانات مجهولة المصدر.كما تم ضبط 7 محلات جزارة تقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على مضبوطات بلغت 95،5 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدم وجود تراخيص.وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.