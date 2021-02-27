وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات «طب قصر العيني»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، امتحانات الفرقة الثانية لطلاب كلية قصر العيني، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ليس من وجه واحد، مشيرًا إلى أهمية دور الطالب في مساعدة الجامعة في ظل الظروف الراهنة.وأضاف وزير التعليم العالي أنه اطمئن على الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفرقة الثانية لطلاب كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، موضحا أن هناك التزاما من الجامعة في الإجراءات الاحترازية.وأشار عبدالغفار إلى أن هناك 1200 طالب وافد بالكلية، يمتحنون وسط إجراءات احترازية مشددة للحافظ على صحتهم، موضحًا أن الدولة عازمة على استكمال العام الدراسي الحالي.رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ونوابه والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد الكلية.