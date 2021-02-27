رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات «طب قصر العيني»

السبت 27/فبراير/2021 - 12:05 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
طباعة
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، امتحانات الفرقة الثانية لطلاب كلية قصر العيني، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ليس من وجه واحد، مشيرًا إلى أهمية دور الطالب في مساعدة الجامعة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف وزير التعليم العالي أنه اطمئن على الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفرقة الثانية لطلاب كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، موضحا أن هناك التزاما من الجامعة في الإجراءات الاحترازية.

وأشار عبدالغفار إلى أن هناك 1200 طالب وافد بالكلية، يمتحنون وسط إجراءات احترازية مشددة للحافظ على صحتهم، موضحًا أن الدولة عازمة على استكمال العام الدراسي الحالي.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ونوابه والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد الكلية.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

الصور

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة