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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 11:30 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
عمرو الحوتى
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استانفت اليوم السبت امتحانات للفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية مشددة، بدءا من بوابات التعقيم الذاتى للطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات الامتحانات بواسطة كواشف الحرارة، وتوفير أطقم طبية بكل كلية.

وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الإجراءات الاحترازية بحرم الجامعة والبوابات وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الهندسة والصيدلة، يرافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على الطلاب قبل دخول قاعات الامتحانات، وتحويل أي طالب يعاني من أعراض صحية إلى مستشفى الطلبة.

كما أكد رئيس الجامعة على  توفير كافة مستلزمات التعقيم انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة المستمر‏ على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)
جامعة المنصورة: انطلاق الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة (فيديو)

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