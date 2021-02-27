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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزها «مسح الرسائل».. مميزات تيليجرام الجديدة تتصدر التريند

السبت 27/فبراير/2021 - 11:29 ص
تيليجرام
تيليجرام
إيمان ماهر
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تصدر تطبيق تيليجرام محرك البحث جوجل بعد تحديث جديد وضخم يجلب عدد من المميزات الرئيسية والتي ستفيد المستخدمين حتمًا، وخصوصا بعدما أعلن واتساب عن سياسة خصوصيته الجديدة التي أثارت الريبة منه واضطرت الكثيرين للتليجرام.

وفيما يلي أبرز تحديثات البرنامج:

- التحديث الجديد يضم خاصية جديدة وهي إنشاء روابط دعوة للمجموعات محدودة بمدن زمني معيّن، إلى جانب إمكانية QR Code لتلك الدعوة والتي سيتمكن المستخدم من الدخول للمجموعة بمجرد مسح هذا الكود، هذا في حين أن صاحب المجموعة سيكون بإمكانه التحكم في عدد المستخدمين الذين يمكنهم استخدام رابط الدعوة هذا.

- التحديثات الجديدة ضمت تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل، كان ذلك ممكنا بالفعل في الدردشات السرية المشفرة في "تيليجرام"، لكن التحديث الجديد لنظامي التشغيل لمستخدمي أنظمة iOS وAndroid يضيف خيارا آخر لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة.

- يمكن تفعيل خاصية الحذف التلقائي داخل المحادثات أو الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل.

- إتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.

- إمكانية التبليغ عن المحتوى غير اللائق عبر المنصة وذلك داخل المجموعات.

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