رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:27 ص
حبس
حبس
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق ومالك حانوت بالسجن المشدد 5 سنوات لانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه في البساتين وبراءة المتهمين الثاني والرابع.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين محمد م، سائق ومجدي ص، عامل، وإيهاب ع، مالك حانوت، وحسني سعد، 35 سنة بسرقة المبالغ المالية والمنقولات المملوكين للمجني عليه إبراهيم سليمان بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله وما أن أبصروا فريستهما حال استقلاله للمركبة خاصته إلا واستوقفوه على جنبات الطريق وترجلوا من داخل السيارة استقلالهم مدعين نسبتهم زورا لجهاز الشرطة وقام أحدهم حال حمله جهاز لاسلكي وطالبه بإبراز بطاقة تحقيق شخصيته ومن برفقته ورخصة ومفاتيح السيارة قيادته وما أن تحصل عليهم إلا وقام أحدهم بتفتيش السيارة فعثر على مظروف يحتوي على مبلغ مالي وما أن حاول المجني عليه منعه من الاستيلاء عليه إلا وتحصل عليه منه عنوة ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي والمنقولات.

موضوعات متعلقة

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

«التعليم»: أزمة سقوط سيستم الامتحانات «تقنية».. وسنعوض الطلاب

الصور

image description

جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى