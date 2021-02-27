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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حقوق إنسان النواب»: إدراج «حياة كريمة» بالأمم المتحدة يعكس جديتها

السبت 27/فبراير/2021 - 11:45 ص
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، يدلل على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمي يستند لمعايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.

وأضاف رضوان، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق في التنمية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دور مهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودو الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبيه احتياجاتهم.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تسجيل "الأمم المتحدة" يبرهن على صحة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى الوصول التدريجي لقرى متكاملة من حيث الخدمات والمرافق، وأن تصبح الحياة بها لائقة وتتناسب مع احتياجات المعيشة اليومية للمواطن.

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