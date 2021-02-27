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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز بحثي: تركيا جندت جيشًا من الصحفيين لتشويه صورة منتدى الصداقة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:26 ص
منتدى الصداقة
منتدى الصداقة
هدير سند
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كشف معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأمريكية (RIEAS) ومقره أثينا، عن أن المخابرات التركية قامت بتجنيد جيش سري من الصحفيين المرتزقة لتشويه "منتدى الصداقة"، الذي استضافته العاصمة اليونانية في 11 فبراير الجاري بمشاركة دول مصر والإمارات وقبرص والبحرين والسعودية والأردن.

وأشار المعهد في تقريره الذي نقلته "جريك سيتي تايمز"، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان سعت للسيطرة على وسائل الإعلام التركية وبناء شبكة دعاية جديدة مع TRT World ووكالة الأناضول التي تمولها الدولة، لتشويه سمعة المنتدى والدول الأعضاء به.

وتشمل تلك الشبكة 300 من الصحفيين، من بينهم كشميريين من الهند، تم تجنيدهم للعمل كموظفين في TRT World وغيرها من وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وكشف المعهد، وفقا لمصدر يعمل في TRT World، أن هؤلاء الموظفين الذين تم تجنيدهم من قبل الاستخبارات التركية للعمل كصحفيين لصالح حكومة أردوغان، كانوا يبثون تقاريرهم الإعلامية من داخل الدول التي شاركت في "منتدى الصداقة" بعد أن تمكنوا من الدخول إليها باستخدام تأشيرات سياحية، وهو أمر غير مسموح به.

ووجد التقرير أيضًا أن أردوغان وضع مركز الاتصالات الإلكترونية في بلاده تحت سيطرة مباشرة من وكالة المخابرات التركية.

فمثلا نشرت "تي ار تي وورلد" ما لا يقل عن 31 مقالًا أشادت فيه بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد فضلا عن 65 تقريرا روجت فيه للغزو الذي ترعاه تركيا لناغورنو كاراباخ، وكشف المصدر أن "المهمة الجديدة الموكلة إلى الفريق في الوقت الحالي هي مهاجمة دول" منتدى الصداقة". (منتدى فيليا).

وأشار المعهد البحثي RIEAS أن تلك الشبكة الإعلامية المجندة، تم تكليفها أيضا بالضغط على وسائل الإعلام الأخرى لحذف اي تقارير تكشف عن حملات التضليل الإعلامي التي تشنها الحكومة في تركيا، حيث وجد التقرير أن "تي ار تي وورلد" ووكالة الأناضول قد نشرتا فريقًا قويًا من المحامين لتهديد الصحفيين الذين يقومون بالكشف عن الأغراض الخبيثة لتلك العصابة في جميع أنحاء العالم.

َودعا المعهد في نهاية تقريره الدول الأعضاء في منتدى الصداقة إلى جانب فرنسا والهند، بالتعاون في فتح تحقيق مشترك لكشف تأثير "جيش الدعاية" الذي أنشأته تركيا لتشويه صورة المنتدي، كما دعا أيضا إلى إنشاء مركز معلومات مضاد لمواجهة تأثير هذا الفريق من الصحفيين المرتزقة والمجموعات المحتملة الأخرى التي تشن حرب المعلومات ضد المصالح الجيوسياسية لليونان وحلفائها ".

وقالت "جريك سيتي تايمز" تعليقا علي هذا التقرير، أن تركيا لا تزال تشعر بالإحباط بسبب نجاح منتدى الصداقة، والذي عزز العلاقات بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ودول الخليج العربي، بينما قام بتهميش وعزل تركيا.

وأضافت أن المنتدى نجح في تعزيز العلاقات بين اليونان وقبرص ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، مما جعل تركيا دولة معزولة جيوسياسيًا وغير مهمة ما أثر بالسلب على العلاقات التجارية والأمنية مع دول الجوار.

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