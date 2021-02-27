لجنة الانتخابات الفلسطينية: نشر قائمة السجل الأولي للناخبين الإثنين

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية فى فلسطين هشام كحيل، أن اللجنة ستنشر السجل الأولي للناخبين بعد غدا الاثنين، في 1090 مركزا في الضفة وقطاع غزة.وأوضح كحيل في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت، أن اللجنة عملت خلال الأسبوع الماضي على تنقيح السجل الانتخابي بعد شطب الوفيات وعمليات التسجيل المتكررة حيث انخفضت نسبة التسجيل من 93% إلى 90%.وأشار كحيل إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم فيها تصحيح البيانات لمن ورد خطأ في تسجيله أو بياناته المنشورة في السجل، والاعتراض على تسجيل من لا يملك حق الانتخاب، والاطلاع على سجل الناخبين الأولي.وتابع كحيل" فترة النشر والاعتراض تمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من صباح الاثنين الموافق وتنتهي مساء الأربعاء وخلال هذه الفترة تفتح اللجنة كافة مراكزها للنشر في مختلف التجمعات السكانية من الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء، وتستقبل المراكز المراقبين المحليين والصحفيين المعتمدين الذين يحملون بطاقات معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية".