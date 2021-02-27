مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارتين بكوم أمبو

وقع حادث انقلاب سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة، والأخرى ملاكي، منذ قليل، في منطقة أبوعيد عند طريق قرية سلوا بمركز ومدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بشكل مبدئي، ومصرع 3، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بانقلاب سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة، والآخر ملاكي، بالقرب من منطقة أبوعيد بطريق مركز ومدينة كوم أمبو، أسفر عن إصابة 11 شخصا بشكل مبدئي، ومصرع 3، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.