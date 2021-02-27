انطلاق امتحانات التيرم الأول بألسن عين شمس وسط تدابير احترازية

انطلقت صباح اليوم أعمال الامتحانات لمرحلة الليسانس والساعات المعتمدة، والتخلفات، والدراسات العليا، بكلية الألسن جامعة عين شمس، وسط إجراءات احترازية مشددة.وسوف تستمر الامتحانات التحريرية خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٣٠ مارس، للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.حيث قامت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، بتفقد بوابات دخول الطلاب والتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid19)، مؤكدة أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول وأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتم التنبيه على الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم الكنترول،ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة.وأكدت أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، وتنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعي.