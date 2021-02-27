طلبا إحاطة للحكومة لإنشاء وحدة إسعاف بصفط اللبن وتطوير الصرف الصحب ببولاق

وجه النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، طلبي إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء (النقل، الصحة، الإسكان والمرافق)، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من لائحة مجلس النواب، الأول بشأن إنشاء وحدة إسعاف بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور نظرًا لاحتياج المنطقة الشديد للخدمة الإسعافية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية.وأوضح النائب المندوه الحسيني، أنه يوجد مكان مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور يمكن استغلاله كوحدة إسعاف أسفل الطريق الدائري، وبالتالي سوف يخدم منطقة بولاق الدكرور والطريق الدائرب.وطلب الإحاطة الثاني جاء بشأن تردي وتهالك منظومة الصرف الصحي بمدينة النجوم ببولاق الدكرور، والمنطقة بأكملها تعوم على بركة من مياه الصرف الصحي منذ حوالي عشر سنوات وحتى الآن، ولم تمتد يد الإصلاح إليها بالرغم من شكاوى واستغاثات المواطنين المتكررة الذين تتعرض حياتهم وأبنائهم إلى الأمراض بسبب انتشار الأوبئة بعد أن اخطلت مياه الشرب بمياه الصرف.وطالب النائب الحكومة بسرعة إنشاء وحدة إسعاف بمنطقة صفط اللبن، وكذلك تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة النجوم ببولاق الدكرور لخدمة أهالي المنطقة.