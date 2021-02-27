الاستقالات تضرب حزب العدالة والتنمية الإخواني بالمغرب

أثارت الاستقالات الأخيرة التي حدثت في حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب تساؤلات حول مستقبل الحزب الفترة المقبلة، حيث استقال إدريس الأزمي الإدريسي، من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.ودعا رئيس المجلس الوطني للحزب، بمراجعة طريقة عمل الحزب، كما برر استقالته بفقدانه للصبر بسبب التجاذبات المختلفة داخل الهيئة الحزبية، وفقا لما نقلته وسائل اعلام مغربية.يذكر أن الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية منذ2011، يعيش وضعا داخلية صعبا نتيجة التقييمات المتناقضة واتخاذه لمواقف متماهية مع المؤسسة الملكية.