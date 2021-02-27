التعليم العالي: إجراءات مشددة بامتحانات الوافدين بطب القاهرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ليست من وجه واحد، مشيرًا إلى أهمية دور الطالب في مساعدة الجامعة في ظل الظروف الراهنة.وأضاف وزير التعليم العالي خلال جولته بجامعة القاهرة، أنه أطمئن على الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفرقة الثانية لطلاب كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، موضحا أن هناك التزاما من الجامعة في الإجراءات الاحترازية.وأشار عبد الغفار، أن هناك ١٢٠٠ طالب وافد بالكلية تتم لهم أعمال الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحتهم.وأوضح عبد الغفار، أن الدولة عازمة على استكمال العام الدراسي الحالي.جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.