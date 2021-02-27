ضبط 8 أطنان أسماك ومقطعات دواجن فاسدة بالقليوبية

شنت مباحث التموين في القليوبية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، بها 8 أطنان أسماك ماكريل ومقطعات دواجن دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بورود معلومات عن وجود ثلاجة بها أسماك ودواجن مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها.فقامت حملة مكبرة أسفرت عن مداهمة الثلاجة وعثر بها على 8 أطنان أسماك ماكريل ومقطعات دواجن دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.