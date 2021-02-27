غدًا.. انتهاء مراجعة أوراق المتقدمين لمسابقة الأم المثالية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة الفرعية المشرفة على مسابقة الأم المثالية والتابعة للمديريات على مستوى الجمهورية ستنتهي، غدا الأحد، من مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن، تمهيدا لإرسالها للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائزة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.وأكدت الوزارة فى بيانها، أن عدد المتقدمات لمسابقة "الأم المثالية" لعام 2021 على مستوى الجمهورية بلغ 496 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.وأضافت أنه طبقا لتقرير اللجنة المشرفة على مسابقة الأم المثالية هذا العام جاءت قنا في مقدمة المحافظات التى شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن، في حين جاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وانطبقت الشروط على 26 منهن، بالإضافة إلى 15 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على 14 منهن، أما في محافظة الجيزة فقد تقدمت 7 سيدات انطبقت الشروط على 4 منهن