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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشاكل وصعوبات في دخول الطلاب على منصة امتحان أولى ثانوي بالقليوبية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:13 ص
امتحان
امتحان
كتب صلاح حسنى
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شهدت مدارس إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية صعوبة ومشكلات تقنية في الدخول على امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، مما تسبب في عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على الدخول على منصة الامتحان، تزامنا مع زيارة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لجان الامتحانات بمدرستي الشيماء والثانوية بنات ببنها.

أكد المحافظ خلال الجولة للطلاب الذين يواجهون مشاكل وصعوبات في الدخول على منصة الامتحان الخاص بالصف الأول الثانوي أنه لا داعي للقلق، وأنه سيتم حل مشكلات منظومة الإنترنت بالمدارس والمنصة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن وقت الامتحان يحسب بداية من دخول الطالب المنصة وبدء الإجابة على الأسئلة وليس مرتبط بوقت معين.

وخلال الجولة اطمئن المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد وارتداء الطلاب الكمامات وتطبيق التباعد الإجتماعي وحسن تهوية لجان الامتحان.

فيما وجهت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدة أنه تم تهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيرة إلى اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الالتزام بتنفيذ التعليمات وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير أعمال الامتحانات.

وقالت إبراهيم: "نحن في خدمة الطلاب وأولياء أمورهم لأي استفسار، وهناك معلمون شرفاء يضحون بأوقاتهم من أجل الطلاب وتوفير الراحة النفسية والهدوء لأبنائنا الطلاب عند أداء الامتحان".

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