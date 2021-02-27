«التعليم»: أزمة سقوط سيستم الامتحانات «تقنية».. وسنعوض الطلاب

قالت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة يعمل على حل المشكلة التقنية التي تسببت في تعطل دخول طلاب على منصة الامتحان، بسبب سقوط "سيستم" امتحان الصف الأول الثانوي، في أول امتحان إلكتروني بالفصل الدراسي الأول.وأضافت شاهين، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم، أنه جارٍ الانتهاء من المشكلة، مؤكدة أنها حدثت في محافظتين أو 3 على الأكثر، وأنه سيحسب للطلاب زمن الامتحان من وقت الدخول على المنصة فعليا، وسيتم تعويضهم عن هذا الوقت الضائع.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.