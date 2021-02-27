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محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:10 ص
حالات تعد
حالات تعد
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - دمنهور - ايتاي البارود )عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 448 م2 عبارة عن:- ازالة 2 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقري المسين ومؤسسة البستان بالدلنجات بمساحة 300 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية،و إزاله 2 حالة تعد بمساحة 148 م٢ بقرية السواحين بدنشال التابعه لمجلس قرية دسونس وبعزبة العمدة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

كما تم تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الابيض بقرية النقراش بايتاي البارود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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