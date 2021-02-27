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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: تحصين 877 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

السبت 27/فبراير/2021 - 11:08 ص
أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور
عبدالناصرمحمد
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شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي، حملة على الأمراض الوبائية مع برودة الطقس وخاصة مرض أنفلونزا الطيور، من أجل السيطرة على الأمراض، من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات، وفي أسواق بيع الطيور.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملة التحصينات ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتي يقوم بها أطباء الطب الوقائي بالهيئة والمحافظات، أسفرت عـن تحصين 877.508 طائر، كما تتولى من جانبها إصــــدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع، التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي، وبلغ إجمالي عدد المزارع التي تم معاينتها 1077 مزرعة.

وأضاف محمود، في تصريحات لـ"الدستور"، أنهإجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التي تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات بلغ 3497 تصريحا، وإجمالي الطيـور المنقولة 3.407.010 طائر.

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