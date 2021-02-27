بشارة: رفع كفاءة شبكات الإنارة في جميع أحياء ومدن الإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن استكمال أعمال رفع كفاءة شبكات الإنارة بمركز ومدينة التل الكبير، ‏وأعمال الصيانة الدورية في مركز ومدينة أبوصوير وصيانة 70 كشاف وتركيب 11 لمبة ليد، ورفع كفاءة مساكن اللؤلؤة بحي السلام دائرة ثان، كما تم إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بطريق الإسماعيلية الزراعي بنطاق الوحدة المحلية لقرية الظاهرية القنطرة.وأوضح بشارة أن أعمال رفع كفاءة شبكات الإنارة مستمرة لتشمل جميع أحياء ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة إضاءة جميع الطرق الرئيسية والحيوية بالمحافظة.